'Kürtçe şarkı söyleyen asker, üstleri tarafından linç edildi' iddiası

Ağrı 9. bölüğe bağlı Fehmi Karakolu’nda Fikret Aydemir isimli askerin Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği iddia edildi.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan Ağrı’da 9. bölüğe bağlı Fehmi Karakolu’nda askerlik yapan Fikret Aydemir isimli askerin Kürtçe şarkı söylediği gerekçesiyle üstleri tarafından linç edildiğini belirtti.

Aydemir’in Iğdır Devlet Hastanesi’nde kaldırıldığını bildiren Botan, askerin hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

Lezgin Botan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ağrı Dağı 9.Bölüğe bağlı Fehmi Altınordu Karakolunda askerlik yapan Vanlı er Fikret Aydemir,Kürtçe şarkı söylediği gerekçesi ile rütbeli askerler tarafından linç edilerek Iğdır Devlet Hastanesine terk edilmiş,şu an yaşam mücadelesi veriyor. #M.S.B’dan açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

NOT: İmla hataları Lezgin Botan'a aittir.

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 14:42

www.evrensel.net