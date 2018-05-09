Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlamalar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki patlama yaşandı. Baglan vilayetinde ise Taliban Bilçirag ilçesini ele geçirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlamalar meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmet Estanikze, başkentte iki karakol yakınında patlama olduğunu söyledi.

Estanikze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk patlamanın Kabil'in Şehri Nev bölgesinde meydana geldiğini, hedefinin ise bilinmediğini kaydetti.

İkinci patlamanın Daşti Barçi bölgesindeki bir karakol yakınında yaşandığını ifade eden Estanikze, patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulduğunu dile getirdi.

Patlamalarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

TALİBAN'DAN İKİ İLÇEYE SALDIRI

Öte yandan Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ve Faryab vilayetinin Bilçirag ilçelerine eş zamanlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Baglan Valisi Abdul Hay Nemati, militanların, ilçe merkezine saldırdığını söyledi.

Saldırının ardından güvenlik güçlerinin çekildiğini ifade eden Nemati, ilçe merkezinin örgütün kontrolüne geçtiğini belirtti.

Bilçirag Kaymakamı Abdul Cemil Siddiki de örgüt üyelerinin ilçe merkezine saldırmasının ardından Bilçirag'ın Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.

Siddiki, saldırının ardından kendisinin de yürüyerek ilçe merkezinden uzaklaştığını ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, her iki ilçe merkezine düzenlenen saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi. (Kabil/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 13:32

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