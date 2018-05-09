BM Yüksek Komiserliği: OHAL’de yapılan seçim meşru olmaz

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein güvenilir bir seçim için OHAL’in derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Türkiye’de seçim çağrısını yaptıktan bir gün sonra hükümetin bu kez de Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesinin, ifade, toplanma ve kamusal hizmetlerin bir parçası olma haklarını kısıtlayan OHAL’i uzatma yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein, OHAL koşullarında adil ve güvenilir bir seçim yapılamayacağını söyledi.



Demokratik özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün tehlikeye girdiği bir ortamda yapılan seçimlerin, meşruiyetleriyle ilgili sorulara yol açacak ve daha çok belirsizliğe ve istikrarsızlığa yol açacağını kaydeden Al Hussein, “Ülkenin anayasal düzeninin tamamen restore edildiği ve insan haklarının ve temel özgürlüklerin yasalara ve uygulamalara tamamen saygı duyulduğu Türkiye, Türkiye halkının çıkarınadır” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 12:45

www.evrensel.net