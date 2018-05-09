Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' / 9 Mayıs 2018

Gazetelerde bugün hangi haberler var? Gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde neler yer aldı? Köşe yazılarında hangi konular ele alındı?

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

9 Mayıs Salı günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 09:45

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