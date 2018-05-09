Çin’de maden ocağında patlama: 5 ölü

Çin'in Hunan eyaletinin Şaodong vilayetinde bulunan bir maden ocağında gaz patlaması meydana geldi.

Çin'de kömür madeni çıkarılan bir ocakta gaz patlaması nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre patlama, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinin Şaodong vilayetinde bulunan Hunan Baodian Qunli Mining Co. adlı bir şirkete ait ocakta gece saatlerinde gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre metan gazı patlaması kaynaklı olduğu belirlenen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 07:43

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