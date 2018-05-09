Fransa Kupası, Paris Saint-Germain'in

Paris temsilcisi Paris Saint-Germain, Fransa Kupası finalde 3. lig ekibi Les Herbiers'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu

Finalde Les Herbiers'i 2-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası'nı müzesine götürdü.

Başkent Paris'teki Stade de France'ta, 3. lig ekibi Les Herbiers ile Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) şampiyonu PSG karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan PSG, 26. dakikada Giovani Lo Celso'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstün olan başkent temsilcisi 74. dakikada penaltıdan Edinson Cavani'nin attığı golle 2-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Böylece PSG, üst üste 4, toplamda ise 12. kez Fransa Kupası'nın sahibi oldu.

Ayrıca başkent ekibi, bu sezon Ligue 1 ve Lig Kupası'nın ardından Fransa Kupası'nı da kazanarak 3 kulvarda şampiyonluğa ulaştı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 07:39

www.evrensel.net