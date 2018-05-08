KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den milletvekili aday adayı oldu.

KHK ile görevinden ihraç edilmesi sonrası Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde aylardır devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine katılan isimlerden biri olan Veli Saçılık, HDP’den aday adayı olmak için başvuruda bulundu.

Başvuru sonrası Mezopotamya Ajansı’na (MA) açıklamada bulunan Saçılık, “Bunca katliama karşı ‘barış ve özgürlükler kazanacak’ diyerek aday adayı oldum. Asla insanların kapısında ‘kurdun dişine kan değdi’ diyenlerle asla yan yana olamazdım. Onun karşısında olmam gerektiğini göstermek gerekiyordu. Sol, sosyalist, ezilenlerin, bütün halkların ortak bir tepkisini verme açısından aday adayı olmayı önemsiyorum” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 18:52

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