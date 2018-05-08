Haritacılar İstanbul’da buluştu

Harita ve Kadastro Mühendisler Odasının üyesi olduğu Uluslararası Haritacılar Federasyonu'nun 26. Kongresi, İstanbul Kongre Merkezinde başladı.

Türkiye'den Harita ve Kadastro Mühendisler Odası'nın (HKMO) üyesi olduğu Uluslararası Haritacılar Federasyonunun (FIG) 26. Kongresi, İstanbul Kongre Merkezinde başladı.

7-11 Mayıs tarihleri arasında değişik oturum ve etkinliklerle devam edecek Kongrenin ilk gününde Karadeniz halk oyunları ekibi sahne aldı.

16-21 Haziran 2014 tarihleri arasında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 25. FIG Kongresinde yapılan oylama sonucunda 26. FIG Kongresinin Türkiye’de yapılması sonucu çıkmıştı.

Önceki dönem Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve Kongre Düzenleme Komitesi Başkanı FIG Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Ercan, yaşanan süreci ve kongrenin ülkemizde düzenlenmesinin önemini vurgulayarak başarılar dilediler.

FIG Başkanı Prof. Dr. Chryssy Potsiou da dünyanın tam haritasının çıkarılması gerektiğini belirterek “Bu bizim görevimiz. Digital okuryazarlığımızı artırmamız lazım” dedi.

Kongreye katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, tapu kadastro hizmetlerini artık uluslararası düzeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

FIG 26. Kongresi ‘gayrimenkul değerleme’den ‘kent bilgi sistemleri’ne, ‘kadastro’dan ‘kentsel dönüşüm’e, ‘akıllı şehirler’den ‘uydu ölçmeleri’ne (gps/gnss), ‘mühendislik ölçmeleri’nden ‘bilgi teknolojileri’ne, ‘mekansal planlama’dan ‘kırsal kalkınma’ya, ‘kentleşme politikaları’ndan ‘inşaat ekonomisi ve yönetimi’ne kadar pek çok konuda sunulan bildiriler ile 11 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek.

İstanbul Kongre Merkezinde süren 26. FIG Dünya Kongresi'ne 100 ülkeden 1000, Türkiye'den ise yaklaşık 1500 mesleki üst düzey kişi katılıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 17:24

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