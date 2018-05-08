Cinsel taciz skandalı sonrası İsveç Akademisi'nin 4 üyesinin istifa başvuruları kabul edildi.

Cinsel taciz skandallarıyla sarsılan İsveç Akademisi’nin 4 üyesi istifa etti. Akademi tarafından yapılan yazılı açıklamada Kerstin Ekman, Klas Östergren, Sara Stridsberg ve Lotta Lotsass’ın istifa başvurularının resmi olarak kabul edildiği belirtildi.

İsveç Akademisi’nin üyelerinin tüzük uyarınca Akademi’den istifa etme hakları bulunmuyordu. Geçtiğimiz Çarşamba günü Kral Carl XVI Gustaf’ın tüzükte değişik yapması sonucu Akademi üyelerine istifa etme hakkı tanındı.

Sara Danius’un istifa etmesinden sonra Akademi’nin Daimi Sekreterliği görevine getirilen Anders Olsson, Svenska Dagsbladet gazetesine istifaların işleme konduğunu ve Akademi’ye yeni üyelerin seçilmesi sürecinin gündemde olduğunu söyledi.

Son aylarda Klas Östergren, Lotta Lotsass ve Sara Stringberg, Akademi’den çıkarılmaları talebinde bulunmuştu. Yazar Kerstin Ekman ise 1988 yılından beri Akademi’nin çalışmalarına katılmıyordu.

Ekman, İran’ın o sıralar dini lideri olan Humeyni’nin Salman Rüşdi hakkında ölüm kararı vermesini Akademi’nin kınamasını istemiş bu yapılmayınca Akademi çalışmalarına katılmamıştı. İsveç Akademisi, 2016 yılında Salman Rüşdi hakkında verilen fetvaya tutum almıştı.

Akademi üyesi Katarina Frostensson’un eşi Jean-Claude Arnault’un çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğunun anlaşılmasının ardından Akedemi Daimi Sekreteri Sara Darius, Katarina Frostensson, Peter Englund ve Kjell Espmark çıkışlarını talep etmeden Akademi’nin çalışmalarından çekilmişti.

Daimi Sekreter Anders Olsson, Akademi’nin boş bulunan 8 sandalyesi için yeni üyelerin seçilmesi adına çabalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi. (Stockholm/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 14:54

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