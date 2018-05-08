Erdoğan: CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, muhalefetin seçim stratejisini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemini eleştiren Erdoğan, muhalefetteki adayların tek projesinin "Erdoğan'ı yıkmak" olduğunu savundu. "Yıkım ekibine gereken yanıtı vereceğiz" diyen Erdoğan, Muharrem İnce için "Gariban" ifadesini kullandı. Erdoğan, seçim sonrası içeride-dışarıda savaş politikalarının süreceği mesajını da verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "CHP kurultaylarında aday olup kazanamayan bir ismi cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Demek ki CHP için CHP genel başkanlığı, cumhurbaşkanlığından daha önemli, daha kritik bir görev. Zaten Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını tanıtırkenki tavrı, mimikleri, takdim şekli konuya bakışını açıkça ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

'BİR ASLI BİR DE KUKLASI VAR'

"Başka partilerin adayları için seçim kurullarında görev çıkarmışlar. Dünyanın hiçbir yerinde seçmen pazarlamak demokrasinin içinde yoktur. Korkarım bu durum CHP'nin toptan satışına kadar gider" şeklinde konuşan Erdoğan, "Bizim için bir sıkıntı var. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı öne sürdüğü garibana mı bakacağız. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını öne sürerek yola çıkmışlardı, haklarını vermek lazım bizi çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz" dedi.

'YIKIM EKİBİNE DERS VERECEĞİZ'

"Biri Çankaya'da yatacakmış bir diğeri de Külliye'yi tahsil edecekmiş böyle politika olur mu, bu nasıl cüce bir politikadır?" diyen Erdoğan, "Kafanızda Türkiye milleti için tarihe geçecek bir proje var mı onu söyleyin. Biz manifestomuzu milletimizle paylaştık. Tek dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran'da yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin bir projesi var onu açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş" diyen Erdoğan, icraatlarını sayarak "Milletimden rica ediyorum yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Milletimizin bunların kuru diline karnının tok olduğunu biliyoruz" dedi.

ERDOĞAN, 'BİZ YENİ YOLA ÇIKAN OLMAYACAĞIZ'

"Dünya değişirken AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı olarak bizim yerimizde saymamız kesinlikle düşünülemez. Sadece ulusal tecrübelerimiz yok, uluslararası tecrübemiz de var. Biz yeni yola çıkan olmayacağız, aldığımız mesafenin üzerine süratle yeni projeleri koyarak devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Bu 16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye inşa etme sürecidir" ifadesini kullandı.

'OPERASYONLARA DEVAM MESAJI'

Erdoğan, seçimden sonra da savaş politikalarının süreceğini "Terör örgütlerinin sabotajlarına rağmen ileriye doğru atacağımız çok adım var. Güvenlik konusunda sınırlarımız içinde ve dışında operasyonlarımızı sürdürmeye, birliğimizi daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var" ifadesiyle vurguladı.

'MECLİS ÇOĞUNLUĞU ŞART'

Hafta sonu Kayseri'de yaptığı açıklamada "Birileri bir fitne, fesat kaynatıyor. 'Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda oyumu AK Parti'ye vermeyeceğim.' Bu oyunu da bozmaya var mıyız?" diyen ve bu kesimi "Münafık" olmakla suçlayan Erdoğan bir kez daha Mecliste çoğunluğu sağlamanın önemine dikkat çekti: "Meclis'te çoğunluğu sağlamamız şarttır, sistem oturana kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yanında kanun hatta anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Milletimden isteğim Cumhur ittifakına çok daha farklı bir güç katmak olacaktır. İstikrar ve güven için meclis çoğunluğu önemlidir. Ayrıca reformlar için gerekli anayasa değişikliği sayısına da ulaşmak gerekiyor, milletime güveniyorum" dedi.

FRANSA'DAKİ BİLDİRİYE TEPKİ

300 Fransız yazar ve siyasetçinin, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması talebine ilişkin konuşan Erdoğan şöyle konuştu: "Acaba İncil'i hiç okudular mı? Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli alçak olduğunuzu biliyoruz. Yeni tanımadık sizi. Ne kadar bunu yapsanız da sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Biz sizler gibi aşağılık değiliz. Biz kime, nerede, hangi dille konuşacağımızı biliyoruz. Bugüne kadar hep böyle davrandık bundan sonra da hep böyle devam edeceğiz." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 12:32

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