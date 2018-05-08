Şırnak'ta kadroya geçirilen 5 işçiyi işten attılar

Şırnak'ta taşeron yasasıyla kadroya geçirilen 5 temizlik işçisi, 'Güvenlik Soruşturması' gerekçesiyle işten atıldı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşlarında taşeron yasasıyla kadroya geçirilen sürekli işçi kadrosunda çalıştırılan 5 temizlik işçisi “Güvenlik Soruşturması” gerekçesiyle işlerine son verildi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun tarafından Cizre ve Silopi İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Cizre ve İdil Devlet Hastanelerine gönderilen yazı ile “Güvenlik Soruşturması” ilgili işlerine son verilecek işçilerin listesi gönderildi.

Fotoğraf: Evrensel

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: “Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30/03/2018 tarih ve E.379 sayılı yazısına istinaden kurumunuz da görev yapan ekli liste de adı geçen Sürekli İşçi kadrosunda ki personellerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda geçen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” hükmü gereğince atanma şartlarına haiz olmadıkları anlaşıldığından ilgili personellerin ivedi olarak çıkışlarının sağlanması ve kişilere tebliğ edilerek tarafımıza bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

Gönderilen yazıdan sonra 5 temizlik işçisine geçtiğimiz günlerde “Güvenlik Soruşturma”sının olumsuz sonuçlandığı tebliğ edilerek, işçilerin işlerine son verildiği öğrenildi.

Söz konusu işten çıkarmaların devam edebileceği belirtildi. (Şırnak/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 10:02

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