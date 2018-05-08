Game of Thrones'un 'Dağ'ı 'dünyanın en güçlü adamı' oldu

Game of Thrones’ta 'The Mountain' (Dağ) karakterini canlandıran Hafþór Júlíus Björnsson, 'Dünya’nın En Güçlü Adamı' unvanını kazandı.

Game of Thrones’ta Ser Gregor Clegane 'The Mountain' karakterini canlandıran Hafþór Júlíus Björnsson, Dünya’nın En Güçlü Adamı unvanını kazandı. World's Strongest Man 2018 yarışmasının Facebook hesabından yapılan açıklamada, “WSP unvanını kazanan Hafþór Júlíus Björnsson-The Mountain’i kutlarız” dendi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Filipinler’de düzenlenen 'Dünyanın En Güçlü Adamı' yarışması iki gün sürdü ve dün sona erdi. Yarışmada ağırlık kaldırmadan, otobüs çekmeye kadar farklı kategoriler yer aldı.

29 yaşındaki Hafþór Júlíus Björnsson iki gün boyunca tüm kategorilerden toplamda kendisini zirveye taşıyacak kadar puan elde etmeyi başardı. Otobüs çekme oyununda ikinci gelse de diğer bölümlerden aldığı yüksek puan sayesinde zirvedeki yerini korudu.

Resmi Instagram hesabından şampiyonluğunu paylaşan sporcu daha önce de rekor kırmıştı. Björnsson daha önce 453 kiloluk ağırlık kaldırma rekorunun da sahibi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 08:41

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