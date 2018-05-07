Teyit.org editör masası yayında

Teyit.org, editör masası isimli yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellik ile arşivlenmiş tüm iddiaların durumu takip edilebilecek.

İnternette şüpheli haberleri inceleyen ve iddiaların doğru olup olmadığını araştıran Teyit.org, editör masası isimli yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellik ile sonuçlanan ve sonuçlanmayan iddialar görülebilecek, iddiaların durumu takip edilebilecek, arama yapılabilecek.

Bu haftadan itibaren hizmete girecek olan yeni özellik ile Teyit.org’un havuzuna düşen tüm iddialar içerisinde kaç tanesinin incelenmekte olduğu, kaç tanesinin ise incelenmek üzere sıraya alındığı da görülebilecek. Editör masası, teyit.org editörlerinin iddiaları analiz etmek üzere kullandığı dubito isimli yazılımdan canlı olarak veri akışı sağlıyor.

Editör masası, teyit.org’un önceliklendirme kriterlerini geçen ve arşivlenmemiş tüm iddiaların durumunu gösterecek. İçerisinde yer alan arama çubuğu sayesinde durumu öğrenilmek istenilen iddia bulunabilecek, hangi tarihte şüpheli haber havuzuna girdiği ve nasıl sonuçlandığı takip edilebilecek.

SONUÇLANAN İDDİALAR YEŞİL RENKLE GÖSTERİLECEK

Sonuçlanan iddialar editör masasında yeşil renkle işaretlenecek ve iddiaya ilişkin web sitesinde yayımlanan analize ulaşmak için bir de bağlantı içerecek. Sonuçlandırılamayan iddialar ise gri renkle işaretlenirken, söz konusu iddianın neden sonuçlandırılamadığı bilgisi soru işareti ikonuna tıklanarak öğrenilebilecek.

Ulaşmak için: https://teyit.org/editormasasi/

(MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 20:18

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