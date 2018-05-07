En az 8 bin 525 öğrenci tutuklu

CİSST/TCPS’nin 'Öğrenci Mahpuslar' raporuna göre tutuklu öğrenci sayısı en az 8 bin 525.

CİSST/TCPS’nin “Öğrenci Mahpuslar” raporuna göre, 12-17 yaş aralığındaki çocuk mahpusların sadece yüzde 38’i öğrenimine devam edebiliyor. Tutuklu öğrenci sayısı ise en az 8 bin 525.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği/Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (CİSST/TCPS), “Verilerle Türkiye Hapishanelerinde Öğrenim Durumu ve Öğrenci Mahpuslar” başlıklı raporunu açıkladı. Rapora göre 31 Aralık 2017 tarihli verilere göre öğrenimine devam edebilen toplam 36 bin 950 mahpus var: “Adalet Bakanlığı her ne kadar açıklamasında 2017 yılı içinde öğrenimine devam eden öğrencilerin toplam sayısını 37 bin 266 olarak açıklasa da verdiği rakamların toplamı 36 bin 950.”

Raporda 31 Ağustos 2017 tarihli verilere göre öğrenim sürdüren 12-17 yaş aralığındaki çocuk mahpusların sayısı okuma yazma kursuna katılan 173 çocuk da dahil edildiğinde 1075. Bakanlık verilerine göre, 2 Ekim 2017 tarihinde çocuk mahpus sayısı 2 bin 828’di. Raporda, “Bu sayı dikkate alındığında öğrenimine devam eden çocukların tüm çocuk mahpuslara oranı okuma yazma kurslarına katılanlar da dahil edildiğinde yüzde 38 oluyor” değerlendirmesi yer aldı.

Adalet Bakanlığı’nın “cezaevlerindeki eğitim seviyesinin yükseldiği” açıklamasına da yer verilen raporda, öğrenciyken tutuklanan kişi sayısının tam olarak bilinmediği ifade ediliyor: “Ancak Bakanlığın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine verdiği cevapta mahpusların mesleklerine göre dağılımını içeren bir tablo yer alıyor ve bu tabloda mesleğini öğrenci olarak ifade eden kişi sayısı 8 bin 525. Bu veriden yola çıkarak 1 Kasım 2017 tarihinde, öğrenciyken tutuklu kişi sayısının en az 8 bin 525 olduğunu söyleyebilmek mümkün.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 16:45

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