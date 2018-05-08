Ankara Üniversitesi'nde ihraçlara tepki gösterenler yargılandı

İhraçlara karşı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yapılan eylemle ilgili davanın ilk duruşması görüldü.

Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda akademisyenin ihraç edilmesine karşı yapılan “Büyük Buluşma”ya katılanlar hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Polisin cübbeleri çiğneyerek saldırdığı buluşmada yargılanan ise öğrenciler ve akademisyenler oldu.

Ankara Üniversitesi'nden OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için Cebeci Kampüsü'nde gerçekleşen “Büyük buluşma” sırasında gözaltına alınan 14 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Eğitim-Sen'in çağrısıyla 10 Şubat 2017 tarihinde Cebeci Yerleşkesi'nde düzenlenen buluşmaya polis saldırmış ve akademisyenlerin cübbelerini çiğnemişti. Polisin tutumunun büyük tepki topladığı olay günü gözaltına alınan 14 kişi hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına 11 kişi katıldı. Sanık sandalyesine oturtulan 11 kişi yaptıkları savunmalarda, polisin olay günü uyguladı şiddete dikkat çekti.

Sanık avukatları iddianamenin 2 buçuk sayfadan ibaret olduğunu ve bunun yarım sayfasının isnat edilen suçları içerdiğini söyledi. Durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) 6. Maddesi'nin 3. fıkrasında yer alan hükümlere aykırı olduğuna dikkat çeken avukatlar, “İddianamede suç şahsileştirilmemiş. Herkese aynı suçlama yapılmış. İddianame mesnetsiz” dedi.

Avukatlar sendikal faaliyetlerin yargılanmak istendiğini ifade etti. Mahkeme heyeti avukatların detaylı savunmalarını almak için duruşmayı 19 Temmuz 2018 tarihine erteledi. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara Üniversitesi'ne polis ablukası: Hocalar gözaltında

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mayıs 2018 14:25

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