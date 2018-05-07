Rekabet Kurumu, Doğan Medya'nın satışına onay verdi

Doğan Holding bünyesindeki şirketlerin Demirören Holding'e satışına Rekabet Kurumu tarafından izin verildi.

Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildi. Karar Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde bugün yayınlandı.

CHP’Lİ YARKADAŞ BAŞVURMUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın “Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışı rekabet kurallarına aykırıdır. Bu satışı durdurun” diyerek Rekabet Kurumuna yaptığı başvuruya yanıt veren Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Satış işlemi değerlendirilecek ve karar gerekçesiyle birlikte kurumun internet sitesinde yer alacaktır" demişti.

Satışın gerçekleşmesi halinde, medyanın yüzde 70'inin Demirören, dolayısıyla yüzde 90'ının da AKP'nin denetimi altına gireceğini belirten Yarkadaş, “Rekabet Kurumu, bu gerçeği dikkate almalı ve satışı durdurmalıdır. Bu satış, rekabet koşullarının tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir” ifadesini kullanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 14:44

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