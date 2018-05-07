İsveç Parlamentosu’nda Dersim Katliamı paneli

İsveç Parlamentosu'nda 1938 Dersim Katliamı ve katliamın yol açtığı travmaların tartışıldığı bir panel düzenlendi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Parlamentosu, Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Sol Parti ve İsveç Alevi Federasyonu tarafından örgütlenen 1938 Dersim Katliamı ve katliamın yol açtığı travmaların tartışıldığı bir panele ev sahipliği yaptı.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Anders Österberg, 1938 yılında kırıma uğrayan Alevi azınlığın günümüzde hâlâ baskı altında olduğunu hatırlatarak “Türkiye’deki gelişmeler oldukça kaygı verici. Bunu değişik zamanlarda parlamento ve medyanın gündemine getirdik. Demokrasi ve insan hakları herkes için oldukça önemli” dedi.

'TRAVMA KUŞAKTAN KUŞAĞA GEÇİYOR'

1938’in psiko-sosyal sonuçları hakkında araştırmalar yapan Filiz Çelik, 1938’de Dersim’de yaşananların tüm aileleri etkilediğini, katliamdan neredeyse tüm Dersim halkının zarar gördüğünü söyledi.

Travmaların sadece katliama maruz kalan ve tanıklık edenleri değil kuşaktan kuşağa geçerek onların çocuk ve torunlarını etkilediğini belirten Çelik, “Bunun aşılabilmesi için tedavi olmaları gerekir” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan’ın Kemalistleri köşeye sıkıştırmak için bir hamle yaparak konuyu gündeme getirdiğini ancak arşivleri açmayarak geri adım attığını” söyleyen Çelik, 1938’de Dersim’de yaşananların bilinçli ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesini yaptıktan sonra konunun üniversiteler bünyesinde kapsamlı olarak araştırılması gerektiğini ifade etti.

Arşivler açılmadığı için Dersim’de yaşananların boyutlarının tam olarak bilinmediğini belirten Çelik, benzer konularda Avrupa ve Batılı ülkelerde çalışma yürüten örgüt ve kurumların da konuya el atmaları gerektiğini söyledi.

'1938 AVRUPA’DA GÜNDEME GETİRİLMELİ'

“Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi” yöneticisi Yaşar Kaya, Türkiye ve Türkiye dışında yaşayan 500’ü aşkın kişiyle söyleşiler yaptıklarını ve yaptıkları söyleşileri kayıt altına aldıklarını söyledi. Avrupa ve Batılı ülkelerinde yaşayan Alevilerin, Ermeni ve Süryaniler gibi güçlü lobileri olmadığı için konuyu yeterince Batılı kamuoyunun gündemine taşıyamadıklarına dikkat çeken Kaya, “Bunun aşılabilmesi için Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan Alevilere görev düşüyor. Konu resim sergileriyle, paneller ve konferanslarla gündeme getirilmeli” dedi.

Etkinlikte 1938’e tanıklık edenlerin anlatımlarının yer aldığı kısa bir film gösterimi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca, İsveç Alevi Federasyonu Başkanı Nevin Kamilağaoğlu, Dersim katliamı sırasında askerlik yapan ve katliama katılan annesinin dayısı Mehmet Ali Çavuş’un kendilerine anlattıklarını katılımcılarla paylaştı.

Dersim Katliamı'nın 81. yıl dönümü

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 14:25

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