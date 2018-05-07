Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 7 Mayıs 2018 Pazartesi

AKP İstanbul İl Kongresi ve Erdoğan'ın vaatleri, seçim gündemi, artan yoksulluk ve gazetelerin diğer gündemleri Ne Var Ne Yok'ta.

Gazetelerde bugün hangi haberler var? Gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde neler yer aldı? Köşe yazılarında hangi konular ele alındı?

Gazeteleri didik didik ediyoruz; ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le 'Ne Var Ne Yok?' hafta içi her sabah 09:30'da Evrensel WebTv'de.

7 Mayıs Pazartesi günü, gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 09:47

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