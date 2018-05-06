Denizler Dolmabahçe'de anıldı

Tam bağımsız ve demokratik Türkiye için mücadele eden devrimci gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 46. yılında anılıyor. Denizler için İstanbul'daki anma 6. filoyu denize döktükleri Dolmabahçe'de yapıldı. (EVRENSEL WEBTV)

Denizler mezarları başında anıldı: Tek adama karşı Denizler gibi...

İl il 6 Mayıs anmaları (2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 16:58

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