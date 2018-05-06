Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 16:58
Denizler Dolmabahçe'de anıldı
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, İstanbul Dolmabahçe'de anıldı.
Tam bağımsız ve demokratik Türkiye için mücadele eden devrimci gençlik hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 46. yılında anılıyor. Denizler için İstanbul'daki anma 6. filoyu denize döktükleri Dolmabahçe'de yapıldı. (EVRENSEL WEBTV)
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 16:58
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