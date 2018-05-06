Hindistan’da tecavüz ettikleri kız çocuğunu diri diri yaktılar!

Hindistan'da 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden iki erkek para ve mekik cezasına çarptırıldıktan sonra aynı kız çocuğunu diri diri yaktı.

Hindistan’da iki erkek 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etti, köyün ihtiyar heyeti tecavüzcülere para ve mekik çekme cezası verdi, cezayı beğenmeyen aynı iki kişi yeniden saldırdıkları kız çocuğunu diri diri yaktı!

Dünyada en fazla cinsel saldırının gerçekleştiği ülkelerden Hindistan, bir kez daha toplu tecavüz ve vahşi cinayetle sarsıldı. Sputnik’in aktardığına göre ülkenin doğusundaki Carkhand eyaletinde Raja Kendua köyü yakınındaki ormanlık alanda 16 yaşında bir kıza iki erkek tecavüz etti.

TECAVÜZCÜLERE MEKİK ÇEKME CEZASI!

Kız çocuğunun ailesinin durumu bildirdiği köyün ihtiyarlar heyeti, iki tecavüzcünün “100 kere mekik çekip 750 dolar tazminat ödemesine” hükmetti.

Kararı beğenmeyen tecavüzcü erkekler bu kez de çocuğun ailesini feci şekilde döverek sonra da eve giderek kızı diri diri ateşe verdi. Bu sırada yanlarında başka suç ortakları da olduğu belirtildi.

Her şey olup bittikten sonra müdahil olan polis, tecavüz ve cinayetle ilgili soruşturmak istediği 18 kişiden 14’ünü gözaltına aldığını duyurdu. Ancak tecavüz zanlılarından biri ilk gözaltına alınanlar arasında yer almıyor.

İhtiyarlar heyetinin üyelerine de yasa dışı karar ve emirler vermek, kanıtları karartmak gibi suçlamalar yöneltildi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 14:51

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