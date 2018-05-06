Atilla Taş'tan İnce'ye seçim şarkısı: Geliyor Muharrem İnce

Atilla Taş, Mahsuni Şerif'in 'İnce İnce Bir Kar Yağar' türküsünü Muharrem İnce'ye uyarladı: Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce.

Atilla Taş, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla destek verdi. Atilla Taş, Mahsuni Şerif’in “İnce İnce Bir Kar Yağar” türküsünü Muharrem İnce’ye uyarladı.

Taş’ın videoda seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

“Bir kar yağar ince ince, geliyor Muharrem İnce

Bir oy ver ver ver sende gardaş zamanı da gelince

Bir oydan da ne olur ne olur ne olur deme ne olur

Neler olmaz ki, sen oy verince

İmza atınca ne olur ne olur ne olur ne olur gardaş ne olur?” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 11:11

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