Futbol tarihinin en önemli teknik direktörleri arasında yer alan ‘Sir’ unvanlı Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi.

Ada futbolunun efsane menajeri Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Aberdeen ve Manchester United’da kazandığı başarılarla adını futbol tarihine yazdıran 76 yaşındaki İskoç teknik direktörün yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Manchester United’dan yapılan açıklamada “Süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson’un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor” denildi.

2013 yılında emekliye ayrılan Ferguson, Manchester United’da geçirdiği 26 sezonda 38 kupa kazandı. 13 Premier Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan İskoç menajer son olarak geçtiğimiz pazar günü Old Trafford’da bu sezon Arsenal’den ayrılacak olan Arsene Wenger’e plaketini takdim etmişti.

OYUNCULUK KARİYERİ

31 Aralık 1941 Glasgow doğumlu olan Ferguson, 1957-1974 arası profesyonel futbol oynadı. Queen’s Park Rangers’ta başlayan kariyerinde St. Johnstone, Dunfermline Athletic, Glasgow Rangers, Falkirk ve Ayr United formaları giydi ve 317 maçta 171 gol kaydetti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ

Ferguson teknik direktörlüğe 32 yaşında East Stirlingshire’da başladı. 1974-1978 arası St. Mirren’i çalıştıran Ferguson, kulübü 1977’de İskoçya Premier Lig’ine taşıdı. 1978’de Aberdeen’in başına geçtikten sonra kulübü Glasgow Rangers ve Celtic’in hakimiyerindeki ligde 3 lig şampiyonluğuna taşıdı. Ferguson, 1986’ya kadar devam eden Aberdeen kariyerine 4 İskoçya Kupası ve 1 İskoçya Lig Kupası sığdırdı. 1982/83’te Real Madrid’i finalde yenerek Kupa Galipleri Kupası’nı kazandı. 1983’te ise Hamburg’u mağlup ederek Süper Kupa’yı Aberdeen’in müzesine getirdi.

MANCHESTER UNITED

1985-1986 arası İskoç milli takımını idare ettikten sonra Manchester United’ın başına geçti. Ferguson, Manchester’daki başarılarıyla İngiliz futbolunun en başarılı menajeri olarak anılıyor.

Ferguson’un Manchester’da kazandığı kupalar şöyle:

Premier Lig: 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013.

Federasyon Kupası: 1990, 1994, 1996, 1999, 2004.

Lig Kupası: 1992, 2006, 2009, 2010.

Community Shield: 1990 (shared), 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011.

UEFA Şampiyonlar Ligi: 1999, 2008.

Kupa Galipleri Kupası: 1991.

UEFA Süper Kupası: 1992.

Kıtalararası Kupa: 1999

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2008. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Mayıs 2018 08:27

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