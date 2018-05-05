Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Bursa Nilüfer'de anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 46. yılında, Bursa Nilüfer’de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 46. yılında Nilüfer’de anıldı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen dönemin genç devrimci önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için Bursa'da bir anma etkinliği düzenlendi. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve 68'liler Birliği Vakfı tarafından Nilüfer Üç Fidan Parkı'nda düzenlenen anmada açılış konuşmalarının ardından gençlik örgütleri tarafından ortak açıklama okundu. Açıklamanın hemen sonrasında forum ve 10 Ekim Halk Korosu sahne aldı.

Fotoğraf: Evrensel

Müzik dinletisi sonrası başlayan "Başkaldırı ve özgürlüğe adanmış bir kuşak; 50. Yılında 68 hareketi" konulu forumun moderatörlüğünü Betül Yanardağ yaparken konuşmacı olarak Merdan Yanardağ, İnci Beşpınar, Veli Saçılık ve Mehdi Beşpınar söz aldı.

Ayrıca bugün (6 Mayıs Pazar) 06.30' da şafak sökerken tutulacak nöbete ve saat 18:00'de yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunuldu. (Bursa/EVRENSEL)

İl il 6 Mayıs anmaları

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 23:58

www.evrensel.net