Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Antep'te anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilmelerinin 46'ncı yıl dönümünde Antep'te anıldı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, katledilmelerinin yıl dönümünde Antep'te anıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Emek Gençliği Üyesi Zelal Arar, "3 fidanın verdiği onurlu mücadele gençler tarafından devam ettiriliyor" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın katledilişinin 46’ncı yıldönümünde Emek Gençliği, HDP Gençliği, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti, Öğrenci İnisiyatifi ve Devrimci Lise Koordinasyonları üyeleri, Emek Partisi (EMEP) il binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya onlarca genç katılırken toplantının düzenlediği salona Deniz Gezmiş’e ait fotoğrafların beraberinde "Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm için sürüyor, sürecek mücadelemiz" pankartı asıldı. Toplantıda konuşan Emek Gençliği üyesi Zelal Arar, “Biz gençlere düşen görev, Denizlerden devraldığımız bayrağı daha da yükseltmektir” dedi.

‘3 FİDANIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR’

46 yıldır Deniz Gezmişlerin verdiği onurlu mücadelenin bayrağını gençlerin taşıdığını belirten Zelal Arar, dünya genelinde emperyalist saldırganlığın tırmandığını, bölgesel çatışmaların yaşandığını dile getirdi. Emperyalist politikaların Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiğini ifade eden Arar, şöyle konuştu: Kürt halkının sorunlarını çözmek bir yana, aylardır kentler yok ediliyor. Sürdürülen çatışma politikası yüzünden yüzlerce genç hayatını ‘Tek adam iktidarı’ uğruna kaybediyor. Türkiye gençliğine bu politikalar sonucunda savaş, ölüm, işsizlik ve geleceksizlikten başka bir şey düşmüyor.

‘GÜN MÜCADELE GÜNÜDÜR’

İnşa edilen "Tek adam ve tek parti" rejiminin doğrudan gençleri hedef aldığını sözlerine ekleyen Arar, “Gün, emperyalizme ve tek adam rejimine karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini yükseltme günüdür. 46 yıl önce Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in emperyalist güçlere karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesi sürüyor ve sürmeye devam edecek” diyerek konuşmasını bitirdi. (Antep/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 18:55

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