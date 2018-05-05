FIG kongresi yarın başlıyor 

Yarın başlayacak olan Uluslararası Haritacılar/Ölçmeciler Federasyonu (FIG) kongresinde toplumların mekansal olgunluğu ele alınacak.

Uluslararası Haritacılar/Ölçmeciler Federasyonu (FIG) kongresi yarın İstanbul’da başlıyor. FIG yapısı içinde Türkiye’yi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsil ederken, kongrenin ana teması “Kıtaların birleştiği yerde akıllı dünyamızı kucaklamak, toplumların mekansal olgunluğunu artırmak” olarak belirlendi. Kongre İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kongrede dünyanın birçok ülkesinden katılımcının yer alacağı çok sayıda oturum, paneller, tanıtımlar, forumlar ve kapsamlı bir fuar gerçekleştirilecek. Kongrede ayrıca fuar alanında bulunan firmalarca ileri teknoloji mesleki sistem, donanım, yazılım ve ürünleri tanıtılacak.

Fuarda, yeni mesleki gelişmelerin izlenmesinin yanı sıra, Harita bölümü öğrencilerinin yurt dışında staj vb. faaliyetler yönünden temas kurmaları içinde fırsat yaratılmaya çalışılacak. (İstanbul/EVRENSEL)

FIG Kongresi Tanıtım Afişi

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