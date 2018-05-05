Pınar Gemsiz soruşturması da faili meçhul bırakıldı!

Gazi Mahallesi’nde 3 çocuk annesi Pınar Gemsiz’in öldürülmesine ilişkin iki yıl sonra hazırlanan kararda sanığın tespit edilmediği belirtildi.

İstanbul Gazi Mahallesi’nde 15 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen bir eylem sırasında evinde oturduğu esnada polisin dışarıdan açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Gemsiz’in ölümüne ilişkin 2 yıl sonra hazırlanan Daimi Arama Kararı’nda failin tespit edilmediği kaydedildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan karar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderildi. Savcılık, 11 Ocak’ta hazırladığı Daimi Arama Kararı’nda maktul Pınar Gemsiz’in eşi Yaşar Gemsiz’i müşteki olarak gösterdi.

Mezopotamya Ajansından Yasin Kobulan’ın haberine göre kararda, şüpheli olarak gösterilen kimse yer almazken, yöneltilen suçlama ise “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “Taksirle ölüme neden olma” oldu. Kararda zaman aşımı süresi 15 yıl olarak belirlenirken, zaman aşımı tarihi ise 15 Mayıs 2031 olarak belirlendi. Kararda, Gemsiz’in “Nereden ve kimden geldiği belli olmayan” bir kurşunla yaşamını yitirdiği iddia edildi. Kararda, silahın ateşlendiği 1338 Sokak’ta her hangi boş bir mermi kovanının bulunmadığı, ancak Millet Caddesi ile 1340 sayılı sokağın kesiştiği köşe başında boş kovanların bulunduğu ileri sürüldü. Kararda, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının uzmanlık raporunda “Ölenden çıkan deforme mermi çekirdeğinin hangi silahtan atıldığı tespit edilemediği ve silahı tespit edilemeyen olaylar arşivine alındığı” ifadesi yer aldı. (İstanbul/MA)

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