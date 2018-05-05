Tahliye edilmeden gözaltına alınan hasta tutuklu serbest bırakıldı

Denetimli tahliye kararının ardından gözaltına alınan hasta tutuklu Özgür Halk Dergisi çalışanı Devrim Ayık, serbest bırakıldı.

Kolon kanseri Özgür Halk Çalışanı Devrim Ayık tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu. Dün mahkemede tahliye olan Ayık, başka bir ifadeden dolayı cezaevinden çıkmadan gözaltına alınmıştı.



Kolon kanseri hastası olan Özgür Halk Dergisi çalışanı tutuklu Devrim Ayık, dün yargılandığı mahkemece sağlık durumu dikkate alınarak "ev hapsi" şartıyla tahliyesine rağmen Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi çıkışında jandarma tarafından gözaltına alındı. Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "İzinsiz gösteriye katılmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayık, ifade işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Ayık, Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.(Antalya/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2018 14:54

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