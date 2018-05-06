Galatasaray - Akhisar maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 32. haftasÄ±na lider olarak giren Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasÄ±nda bu akÅŸam deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Spor Toto Akhisar StadÄ±’nda saat 19.00’da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Hakem Ali PalabÄ±yÄ±k yönetecek.

Süper Lig’in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alÄ±rken, 36 puanÄ± bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sÄ±rada girdi.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Younes Belhanda ile sakatlÄ±klarÄ± bulunan Mariano Filho ve Tolga CiÄŸerci’nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Akhisarspor müsabakasÄ± öncesi 3 oyuncu sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan GümüÅŸ kart görmeleri durumunda, ligin 33. haftasÄ±ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçÄ±nda görev alamayacak.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki bütün maÄŸlubiyetlerini deplasman maçlarÄ±nda yaÅŸadÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, dÄ±ÅŸ sahada oynadÄ±ÄŸÄ± lig maçlarÄ±ndan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Galatasaray, deplasmanda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 15 karÅŸÄ±laÅŸmada 25 puan kaybetti.

Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanÄ±rken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa’da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.

Öte yandan iki takÄ±m bu sezon Ziraat Türkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde eÅŸleÅŸti. Evindeki maçÄ± 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±. (AA)

www.evrensel.net