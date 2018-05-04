Çukurova Üniversitesi'nde iletişim kongresi: 'Medya baskı altında'

Bu yıl birincisi düzenlenen Çukurova Üniversitesi Genç İletişimciler Kongresi'nde gazeteciliğin bir meşgale değil ciddi bir meslek olduğu vurgulandı.

Aylin HAN AYDIN

Adana

Bu yıl ilk kez düzenlenen Çukurova Üniversitesi Genç İletişimciler Kongresi, üniversitenin iletişim fakültesinin davetiyle 21 farklı üniversiteden kabul edilen 66 bildiri ile Dünya Basın Özgürlüğü Günü olan 3 Mayıs ve 4 Mayıs’ta gerçekleşti.

Onur konuğunun Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın olduğu kongrede gazeteciliğin bir meşgale değil nitelikli ve emek isteyen ciddi bir meslek olduğu vurgulandı.

Alemdar düşünce özgürlüğüne yönelik saldırıların arttığını, küresel çapta düşünce özgürlüğünün ihlal edildiğini ve ülkemizde bunun başlıca kaynaklarının iktidar-sermaye ilişkisi olduğunu söyledi. Konuşmasında basın emekçilerinin sendikasız, güvencesiz çalıştığını ve haberlerinin sansüre uğrayarak ve etik değerlerden yoksun bırakıldığını, bunun temelinde siyasal baskının olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN EMEĞİ KONGREYE DÖNÜŞTÜ

Kongre Başkanı Doç. Dr. İlker Özdemir, öğrencilerinin isteği ve coşkusu ile bu yolculuğa çıktıklarını ifade etti. Öncelikle benzer kongreleri gözlemlediklerini dile getiren Özdemir, çok sayıda kongre ve sempozyum olmasına rağmen bunların devamlılığının sağlanmadığını ve bir çoğunun kongre turizmi ya da başka bir deyişle ticari amaçlarla gerçekleştiğini gördüklerini söyledi. Ancak, eğitim öğretim yılı başında Ankara’da iki yılda bir gerçekleştirilen ODTÜ Sosyal Bilimler Kongresi’nin nitelikli olduğunu belirten Özdemir, ÇÜ‘deki Genç İletişimciler Kongresi’ni düzenleme komitesindeki öğrenciler katıldıklarını ve öğrencilerin işleyişi gözlemlemeleri ve deneyim sahibi olmaları sağlandığını dile getirdi. Özdemir son olarak Kongrenin gelenekselleşmesini arzu ettiklerini söyledi.

2 gün boyunca katılımcılar sinema ve belgesel, kişilerarası iletişim ve sosyal medya, televizyon ve şiddet başlığı altında diziler, kent, kimlik ve iletişim, hak haberciliği ve yerel basın, mülteci haberlerinin incelenmesi, film türleri ve film analizi, toplumsal cinsiyet, önyargı ve cinsiyetçilik, yeni medya, siyasal iletişim ve medya, digital çağda denetim ve sansür, gazetecilik, medya ortamında bir etik sorun olarak yalan konularında sunumlar gerçekleştirdiler.

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 22:17

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