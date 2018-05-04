Beslenme uzmanlar uyardı: Eriği tuzlamayın

Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, 'Vücutta ödeme neden olacağı için ve tuzun daha birçok zararı da olacağı için tuz ile birlikte tüketilmemelidir' dedi.

Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik artık sofralarda hızla yerini almaya başladı. Beslenme uzmanları dengeli bir beslenme için günde 2-3 porsiyon mevsim meyvesi tüketilmesini öneriyor. Eriğin faydaları hakkında bilgi veren Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, “Kişiye özel dengeli ve yeterli bir beslenme programına erik ekleyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilir ve sindirim sisteminizi destekleyebilirsiniz” dedi.

‘TUZLA TÜKETMEK ÖDEM YAPAR’

Bağırsak hareketlerini düzenlemek, demir emilimini artırmak ve kilo vermeyi desteklemek için günde 200 gram eriğin tüketilebileceğini belirten Altuntaş, “200 gr yeşil erik sadece 94 kaloridir. Tuz ile birlikte tüketimi vücutta ödem tutmasına neden olacağı için ve tuzun daha birçok zararı da olacağı için tuz ile birlikte tüketilmemelidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yeşil eriğin C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besin olduğunu belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş yeşil eriğin faydalarını şöyle sıraladı:



* Organik asit içeriği yüksek olan bir meyvedir. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcıdır.

* Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler.

* Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.

* Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır bu sayede metabolizma destekleneceğinden kilo vermeye olumlu etkiler.

* Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahiptir. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besindir.

* Çözünebilir lif açısından zengin bir besindir. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcıdır.

* Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

* Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir. (HABER MERKEZİ)

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