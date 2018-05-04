ABD, Beyaz Baretlilere para yardımını durdurdu

Bazı Batı ülkeleri ve ABD tarafından desteklenen Beyaz Baretliler adlı grup ABD’nin kendilerine para göndermeyi kestiğini duyurdu.

Suriye Sivil Savunması adıyla kurulan ve daha sonra Beyaz Baretliler adını alan grup, ABD’nin kendilerine para göndermeyi kestiğini duyurdu.

Başta İngiltere olmak üzere Batı ülkelerinin “Suriye hükümetinin saldırılarından sivilleri kurtarmaya çalışan bir yardım örgütü” olduğu iddiasıyla desteklediği, Suriye ve Rusya’nın ise el Kaide bağlantılı olduğunu savunduğu Beyaz Baretlilerin Lideri Raed Salih, CBS kanalına konuştu.

Beyaz Baretlilerin bütçesinin üçte birini oluşturan Amerikan yardımının son haftalarda durduğunu söyleyen Salih, iki ay önce Washington’a gönderdikleri heyetin ise ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından çok iyi ağırlandığını belirtti.

Salih, martta üst düzey ABD’li yetkililerin 2020’ye kadar uzun vadeli yardım sözü verdiğini, şimdiyse Washington’dan hiç para gelmez olduğunu, ABD Dışişleri Bakanlığından yardımın ‘Aktif gözden geçirilme’ durumunda olduğu yanıtını aldıklarını aktardı. Salih sadece “birkaç aylık paraları kaldığını” söyledi.

Rus ajansı Sputnik’in aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığının bir iç yazışmasında Yakın Doğu Bürosunun Beyaz Baretlilere yönelik tüm fonların dondurulması kararıyla ilgili Trump yönetiminden 15 Nisan’a dek teyit göndermesini istedi.

Suudi Arabistan’ın desteklediği Ceyş-ül İslam’ın (İslam Ordusu) kalesi konumundaki Şam’ın Doğu Guta kırsalının Duma ilçesinden 7 Nisan’da Beyaz Baretliler, kimyasal saldırı olduğunu ileri sürmüş, yayınladıkları video tüm dünyaya yayılmıştı. Bu görüntüler ve iddialar üzerine

14 Nisan’da ABD-İngiltere-Fransa ortak kararıyla Suriye hükümet güçlerine yönelik yoğun füze saldırıları gerçekleştirilmişti. (DIŞ HABERLER)

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