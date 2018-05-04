Turkcell'den gelen KrizSMS mesajı nedir?

3 Mayıs akşamı Turkcell kullanıcılarına KrizSMS'ten mesaj geldi. Turkcell'den doyurucu bir açıklama yapılmazken 'KrizSMS nedir' sorusu akıllara geldi.

Turkcell kullanıcılarına 3 Mayıs akşamı KrizSMS'ten bir mesaj geldi. Mesajda ‘Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir. B002” yazıyordu.

B002 kodu Turkcell İletişim Hizmetleri kodu. Turkcell'den mesaja dair kullanıcılara gönderilen ikinci bir iletide "03.05.2018 tarihinde teknik bir problem nedeniyle KrizSMSC adı altında gönderdiğimiz sms'i dikkate almamanızı rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. B002" denildi.

Bu mesaj Turkcell kullanıcılarına "Kriz SMS" nedir sorusunu sordurdu.

Pamir Kızıltuğ’un haberine göre bu sistem Defne Telekomünikasyon tarafından oluşturuldu. Defne Telekomünikasyon’un Acil SMSC ürünü, kullanılan yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor. Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları sayesinde 80 milyon aboneye SMS (kısa mesaj) gönderimi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede mobil operatörler özellikle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 15:22

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