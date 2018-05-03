Twitter'dan 'şifrenizi değiştirin' çağrısı

Güvenlik sisteminde açık bulduklarını duyuran Twitter, tüm kullanıcılara 'şifrenizi değiştirin' çağrısı yaptı.

Güvenlik sisteminde açık bulduklarını duyuran sosyal medya devi Twitter, milyonlarca kullancısına 'şifrenizi değiştirin' çağrısı yaptı.

Twitter, güvenlik sisteminde bir hatanın tespit edilmesi nedeniyle tüm kullanıcılara şifrelerini değiştirmesini tavsiye etti. Şirket, tespit edilen hata nedeniyle şifre koruma sisteminde bilgi sızıntısının yaşanmadığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada hatanın kısa bir süre önce fark edildiği ve düzeltildiği vurgulandı. Bu hata nedeniyle herhangi bir ihlal ya da kötüye kullanım tespit etmedikleri belirtilen açıklamada kullanıcılara "Önlem olarak şifrenizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz" denildi.

(MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 00:07

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