Dersim Katliamının üzerinden 81 yıl geçti

DAD Genel Başkanı Dursun Demirtaş, üzerinden 81 yıl geçen Dersim Katliamı'na ilişkin devlete yüzleşme çağrısı yaptı.

Üzerinden 81 yıl geçen Dersim Katliamı’na dair konuşan DAD Genel Başkanı Dursun Demirtaş, devlete yüzleşme çağrısı yaptı.

Dersim Katliamı’nın üzerinden 81 yıl geçti. Bakanlar Kurulu tarafından 4 Mayıs 1937’de Şark Islahat Planı doğrultusunda çıkarılan “Tunceli Tenkil Harekatına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” adı taşıyan bu kararla resmi rakamlara göre 16 bin, resmi olmayan rakamlara göre ise, 70 bin dolayında insan katledildi. Yine on binlercesi yerlerinden yurtlarından sürgün edildi.

Türkiye tarihinin en büyük katliamlardan biri olan Dersim tertelesinin üzeri tam 81 yıldır örtülü vaziyette. Devlet, Katliam’la ilgili resmi belgelere erişime izin vermiyor. Katliam mağdurlarının torunları ise, her yıl 4 Mayıs’ta anmalar gerçekleştiriyor. Bu yıl da Dersim’de 4 Mayıs günü tüm kitle örgütleri, siyasi partiler ile inanç kurumları Seyit Rıza Meydanı’nda anma etkinliği düzenleyecek. Seyit Rıza’nın idam edildiği 19.38’de saygı duruşunda bulunulup çerağlar yakacak.

‘DEVLET ÖZÜR DİLEMEDİKÇE...’

Demokratik Alevi Derneği (DAD) Genel Başkanı Dursun Demirtaş 4 Mayıs tertelesine ilişkin MA’ya konuştu. “Seyit Rıza ve binlercesinin anabileceğimiz mezarları dahi yok. Bu çok insani bir taleptir. Devlet bunu aydınlatmamıştır” diyen Demirtaş, “Devlet Dersim’den özür dilemedikçe, hesap vermedikçe bu katliamlar sürecektir. Ki çok yakın tarihte Çorum, Maraş ve Sivas’a tanık olduk. Dersim’in hesabı verilseydi, şu an katliamlar sürmezdi. Devlet kendisi ile yüzleşmelidir” dedi.

Dersimlilerin katliamlara rağmen inanç ve kültürlerini bin yıllardır yaşadığını söyleyen Demirtaş, “Tüm iktidarlar Alevi inancını kendisine karşı bir güç olarak görüyor. Bu nedenle savaş açıyor. Kainatın oluşundan bu yana hiçbir güç var olan bir gerçekliği yok edememiştir. Bu nedenle hak ve hakikat anlayışını hiçbir güç de topla tüfekle yok edemez. Öldürebilirler, bastırabilirler, ama asla yok edemezler” dedi.

Demirtaş, son olarak herkesi 4 Mayıs’ta Seyit Rıza Meydanı’ndaki anmaya çağırdı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Mayıs 2018 05:05

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