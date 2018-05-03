Bu zihniyetin eğitimini değil, bilimsel eğitim istiyoruz

Malatya'dan Umut Ege Kınık, eğitim sistemine dair düşüncelerini Genç Hayat'a yazdı.

Umut Ege KINIK

Malatya

Ülkede inşa edilmek istenen özetle şu: Araştırmayan, sorgulamayan, düşünmeyen, itaat ve biat eden bir nesil. Eğitim sistemini daha geriye ve kötüye götürerek, eğitimi bilimden uzaklaştırarak, zorunlu din dersleri ile dindar-kindar nesil yetiştiriyorlar. Manisa’da okullarda ülkücülük eğitimlerinin verilmeye başlanması, Felsefe derslerinde Marx’ın adının geçmesine dahi tahammül edilmemesi, Biyoloji dersinden evrimin kaldırılması da bunlara örnek olarak verilebilir.

Geçtiğimiz günlerde Mersin’deki 23 Nisan kutlamaları iptal edildi. Neden peki? 3.sınıf kız öğrencilerinin gösteri kıyafetlerinin açık olmasından dolayı. Eğitim sistemimiz bu zihniyetteki insanların elinde oldukça daha da geriye doğru gideceğimiz açık.

HERKESİN EŞİT ŞARTLARA SAHİP OLDUĞU BİR EĞİTİM SİSTEMİ

Biz daha iyi bir gelecek istiyoruz. Parasız, laik, bilimsel, anadilde, herkesin eşit şartlara sahip olduğu eğitim sistemi istiyoruz. Sadece parası olanın iyi bir eğitim almasını değil, eğitimin tamamen parasız olmasını istiyoruz. Dini hurafeler değil, bilimsel ve laik bir eğitim istiyoruz.

Ancak bilmeliyiz ki bu isteklerimiz biz bir şey yapmadan gerçekleşmeyecek. Sesimizi duyurmalıyız. Geleceğimiz bizim elimizde. Biz “dur” demeden bunlar durmayacak. Araştırmalıyız, sormalıyız, düşünmeliyiz. Gerekirse sokağa çıkıp isteklerimizi tek bir ağızdan haykırmalıyız. Neden susuyoruz? Susmamalıyız. Bir araya gelmeliyiz ve mücadele etmeliyiz.

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 19:58

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