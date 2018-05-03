Birlikte mücadeleye çağrı

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, üniversitelerin bölünmesine karşı öğrencilerin mücadelelerine destek veriyor.

Cihan YILDIZHAN

Ege Üniversitesi Felsefe Bölüm Temsilciliği

Yükseköğretim kanunu ile TBMM Milli Eğitim Komisyonunda değişiklikler yapılan kanun tasarısı, geçtiğimiz günlerde Meclisten geçti. Tasarıyla birlikte 20 yeni üniversite kurulmasına karar verildi. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, KTÜ, İnönü, Erciyes gibi köklü ve büyük üniversiteler de bulunmakta ve bu üniversitelerin bazı bölümleri yeni açılacak üniversitelere bağlanacak. Bu üniversitelerin öğrencileri uğraşıp, emek verip, çalışıp kazandıkları bölümlerin kendilerinden bağımsız kararlarla okullarından ayrılmasına karşı çıkıyor, bu yasayı üniversitelerinin köklü tarih ve kültürüne bir darbe gibi değerlendiriyorlar.

Biz de Ege Üniversitesi Felsefe Bölüm Temsilciliği olarak bu duruma dair bir söz söylemek istedik.

'ÜNİVERSİTENİN ASIL SAHİPLERİ MÜCADELEYE'

Öncelikle üniversiteler; öğrencileriyle, akademisyenleriyle ve emekçileriyle bir bütündür. Üniversitelerin asıl sahiplerine sorulmadan bu bölümlerin üniversitelerinden ayrılıp yeni açılacak olanlara dahil edilmeye çalışılması, modern eğitim sistemindeki sistem eksikliğini apaçık ortaya koyuyor. Üniversiteler köklü tarihleriyle yıllarca öğrencilerin bilim ürettiği, sosyalleştiği, birlikte hareket ettiği ve de tarihte önemli mücadelelerin verildiği alanlardır. Yüksek zümrelerdeki bireylerin ve holdinglerin yaptığı baskı politikası, ODTÜ'nün geleneksel bahar şenlikleri festivallerini iptali, bir seçisizlik yaratıp sermaye grubuna alan açmaktır. İstanbul Üniversitesi gibi köklü ve kültürü olan, içinin boşaltılamadığı üniversiteleri bölerek bu alanlarda kendi lehlerine hakimiyeti sağlamaya çalışmaktadırlar. Çözüm; öğrencisi, akademisyeni, emekçisi olmak üzere tüm üniversitelerin asıl sahiplerinin beraber hareket edip bu duruma boyun eğmemesidir. Tabii bunun için demokratik bir ortam gerekir fakat görüyoruz ki bu, günümüzde pek mümkün değil. Artık öğrencilerin bir araya gelip beraber şarkı bile söyleyemediği üniversitelerde bu direnişlere ancak Boğaziçi Üniversitesi'nde gördüğümüz şekilde “terörist” gibi kılıflar giydirilip engellenmeye çalışılacaktır maalesef. Biz yine de bütün bu olumsuzluklara rağmen Ege Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencileri olarak bütün öğrencileri baskılara, bu politikalara karşı birleşmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz.

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