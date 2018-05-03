Yeni e’den ‘Bizim Marx’ dosyası

Yeni e dergisi 19. sayısını (Mayıs 2018) 'Bizim Marx' başlığıyla doğumunun 200. yılında olan Karl Marx'a ayırılıyor.

Yeni e dergisinin 19. sayısı çıktı. Dergi, bu ay ki dosya konusunu, Doğumunun 200. yılı nedeniyle Karl Marx’a ayırıyor. ‘Bizim Marx’ başlıklı dosyada Karl Marx ve eserinin, Osmanlı’dan başlayarak nasıl ve ne kadar anlaşıldığı, bu anlama çabasını hangi tarihsel ve toplumsal etmenlerin belirlediği konuları tartışılıyor. Dosyada, Aydın Çubukçu, Nuray Sancar, Y. Doğan Çetinkaya, Barış Avşar, Hasan Ayhan ve Pamela H. Johnson’un yazılarının yanı sıra Bahadır Özgür’ün, Osmanlı ve Türkiye’de Marx çalışmalarıyla bilinen akademisyen Mehmet Ö. Alkan ile yaptığı röportaj da yer alıyor. Derginin kapağında ise Ressam Namık İsmail tarafından 1919’da yapılmış ve ilk olarak o dönem yayımlanan Kurtuluş gazetesinde basılmış Marx portresine yer veriliyor.

‘KÜLTÜREL İKTİDAR’ TARTIŞMASI

Dergide dosya dışında da çok sayıda dikkat çekici yazı ve ürün bulunuyor. Açılışı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan ve “çağdaş sanatlara karşı geleneksel sanatlar” gibi bir formülle sunulan Yeditepe Bienali’ne yönelik eleştirel bir yazıyla açılıyor dergi. Begüm Özden Fırat, “Senin bir ihtimalin var!” başlıklı bu yazısında, Erdoğan’ın Yeditepe Bienali açılışında yaptığı konuşma ve küratörlerin demeçlerinden yola çıkarak güncele de değinen bir ‘kültürel iktidar’ tartışması yürütüyor.

C. Hakkı Zariç’in geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Şair Ülkü Tamer’le 2014 yılında yaptığı röportaj; Erkan Aktuğ’un Neş’e Erdok ve resimleri hakkındaki yazısı “İçinden Neş’e Erdok’un geçtiği zaman”; Yasin Durak’ın ABD’li Yazar John Fante hakkındaki kısa monografisi “Yeraltının deneyim düşkünü” de bu sayının ilgi çekici yazıları arasında. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 18:32

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