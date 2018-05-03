HDP: Eş Cumhurbaşkanlığı sistemini getireceğiz

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, 'Eş Cumhurbaşkanlığı' sistemini getireceklerini söyledi.

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının kazanması halinde tüzüklerinde yere alan eşit temsiliyet ilkesi gereği önümüzdeki yıllarda “Eş Cumhurbaşkanlığı” sistemini getireceklerini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Kadın Meclisi’nin seçim stratejisine ilişkin Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

‘24 HAZİRAN HESAP SORMA GÜNÜDÜR’

Kadın ittifakının heyecanı ile 24 Haziran’a hazırlandıklarını belirten Taşdemir, “24 Haziran’da bir seçim var. Bugün kadınlar adına seçim çalışmalarımıza yönelik Kadın Meclisi’mizin görüşlerini paylaşacağım. Biz 24 Haziran’a giderken AKP-MHP ittifakına karşı, zulüm politikalarına karşı 24 Haziran bizim için hesap sorma günüdür. AKP-MHP ittifakı kadın karşıtı politikasıyla, tecrit ve siyasi soykırım politikalarıyla, yolsuzluklarıyla , Afrin’e yönelik işgal ile ülkeyi bir krizin içine sokmuştur. Bu krizi aşmanın yolu olarak panik seçim süreci başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Uyum yasalarının Meclis’ten çıkmadan seçim kararının alındığının altını çizen Taşdemir, yasaların hile olduğunu ifade etti.

Yasaların kadınların HDP’de eşit temsiliyet temelinde verdiği mücadeleyi engellemeye dönük olduğunu belirten Taşdemir, şunları söyledi: “Kadınların siyaset yapmasından korkuyorlar. Onun içinde biz bir kez daha 24 Haziran’da kadınların siyasetten uzaklaştırılmasına karşı daha güçlü parlamentoda yerimizi alacağız. Korkularını başlarına getirmiş olacağız. Faşizm kadar, kadın düşmanlığı da kurumsallaştırılmaya çalışılıyor. Bunu AKP’nin 15 yıllık kadın politikalarından biliyoruz. Sözde açılım süreçlerinde bile kadınlara dair söyledikleri tek şey kadınları eve kapatmak, bir eklektik güç haline getirmekti. Nüfusun yarısıyız ama eşit haklara sahip değiliz. 24 Haziran’da bizler bunu değiştireceğiz.”

Dirayet Taşdemir, kadınlara HDP’den aday adayı olma çağrısında da bulundu. Taşdemir yine partilerinin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledikleri adayın kazanması halinde “Eş Cumhurbaşkanlık” sistemini getireceklerini de kaydetti. (Ankara/MA)

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