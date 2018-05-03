'İmar affıyla villa kümes olarak gösterilebilecek'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi imar affıyla tüm süreçlerin mal sahibi beyanına bağlandığına ve denetimin ortadan kaldırıldığına dikkat çekti.

İmar affını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, tasarı ile mülkiyet, yapı grubu ve yapı sınıfı gibi idari ve teknik konuların mal sahibinin beyanına bağlandığını söyledi. Beyana göre idari ve teknik süreçler belirlenemeyeceğini vurgulayan Candan, idari ve teknik sistemin tasfiye edildiğini, planlı kentleşmenin devlet eliyle yok edildiğini söyledi.

Sistemde hem ruhsatsız hem ruhsat eklerine aykırı yapılanların affedilmesi ve kayda alınmasının getirildiğini aktaran Candan, devletin sistematik ve teknik bir hazırlığı olmadığının ortada olduğunu ve bütün süreçlerin, mülkiyet dahil, mal sahibinin beyanına göre şekillendiğini vurguladı. Candan, “Bir binanın yapı elemanı ve yapı grubunu mal sahibi nasıl belirler? Bunların teknik olarak bir yönetmeliği var. Bunların metrekaresine ve cinsine kullanım şekillerine göre yapı sınıfı ve yapı grubu belirlenir. Siz 4B’yi 3B olarak ifade edemezsiniz 5B dediğimiz daha büyük ölçekli yapıları mal sahibi gelip 3A dediğinde, yada beyanat olarak 1A yapı grubunda olduğunu söylediğinde kabul edilecek. Zarrab villasını kümes ve tarım yapıları olan 1A yapı grubundan beyan ederse kabul edilecek anlamına geliyor. Ona göre de ödeyeceği maliyet düşecek” diye konuştu.

'KAÇAK SARAY, ANKAPARK GİBİ DAVALIK YERLER AFFEDİLECEK'

Mülkiyete dair belirlemenin kamusal araziyi işgal edenin beyanatına bağlı olacağını söyledi. Bu yasa ile önü açılan şeyin parası olanın devletin üzerinde bir güçle, devletin malını ele geçirebileceği olduğunu ifade eden Candan, “31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılmış olan hukuksuzluklar, yapanın yanına kar kalıyor. Biz aylardır Bilkent Şehir Hastanesi’nin ruhsatını sorguluyoruz. Bize sürekli topu taca atan cevaplar veriliyor. Biz Bilkent Şehir Hastanesi’nin de ruhsatının olmadığını düşünürsek, önceden inşaatı yapılan sonra nasıl olsa hallederiz denilen davalık alanlar da, imza atmayan bürokratları aşmak için de bu af değerlendirilecek mi? Kaçak Saray, şehir hastaneleri, EGO Hangarları, Sinpaş, Ankapark, demir kafes gibi hukuka aykırı yerler de yasallaşacak. Bu imar affı değil, hükümetin bugüne kadar göz yumduğu hukuksuzluğun affıdır” dedi.

GECEKONDUYA DEĞİL, SERMAYEYE AF

Tasarıda Orman Kanununda yapılan değişiklikle orman arazilerinin teknolojik geliştirme bölgeleri ilan edilmesinin önünün açıldığını belirten Candan, hazine arazilerinin özel mülkiyete geçmesi öngörülen tasarının yasalaşması ile yağmanın katmerleneceğini söyledi. AKP dönemine kadar çıkartılan bütün imar aflarının gecekondulaşmayla yan yana kullanıldığını kaydeden Candan, şimdi ise sadece kaçak değil, ruhsat ve eklerine aykırı iş ve işlemlerin affı ile sermayenin hukuksuzluğuna ortak olunduğuna dikkat çekti. Candan, “Yasada belirtilen ‘kaçak ama ruhsatlı ama ruhsata aykırı işlemlerin yapıldığı’ ibaresiyle direkt sermayenin azgın bir şekilde kentlere saldırmasının bir parçası olarak görüyor. Bu geçmişe baktığımızda gecekondu ve bir barınma sorunu çözme niyetinde olan bir imar affı değil, sermayenin azgınlığının sorununu çözen bir noktaya getirilmiş” dedi.

'ÇÜRÜK YAPILAR YASALAŞIYOR'

Tasarıda afet gerekçe olarak ifade edilirken, affa uğrayacak yapıların dayanaklı olup olmadığı konusunda da mal sahibinin sorumlu tutulduğunu belirten Candan, “Madem öyle afet yasasını niye çıkarttınız, riskli yapıyı niye gündeme getirdiniz? Yasa tasarısı bu haliyle çürük yapıları yasallaştırıyor. Gerisine de ben karışmam diyerek, deprem yönetmeliğini devre dışı bırakıyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 14:48

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