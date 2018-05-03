NBA Play-Off: Utah Jazz, Houston Rockets'ı devirdi

NBA'de Utah Jazz, Houston Rockets'ı 116-108 yenerek seride 1-1'lik eşitliği sağladı ve ev sahibi avantajını eline geçirdi.

NBA'de Batı Konferansı Play-Off yarı final serisinde Utah Jazz, deplasmanda Houston Rockets'ı 116-108 mağlup ederek seride 1-1'lik eşitliği sağladı.

Maça hızlı başlayan ve ilk çeyreği 36-28, devreyi 64-55 önde geçen Jazz, Rockets'ın üçüncü çeyrekten itibaren ivme kazanan oyununu son bölümde durdurmayı başardı ve kritik bir galibiyet elde etti.

Maç boyu saha içinden yüzde 51.8 gibi yüksek bir isabet oranı tutturan Jazz, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 46.9 isabetle 45 sayı üretti.

Dengeli hücumuyla dikkat çeken deplasman ekibinde Joe Ingles, 13'te 10 isabetle 27 sayı kaydetti. Ricky Rubio'nun yokluğunda hücumları organize etme konusunda daha fazla sorumluluk üstelenen Donovan Mitchell 17 sayısının yanında 11 asist yaparak bu alanda kariyer rekoru kırdı. Alec Burks 17 sayı 6 asist, Rudy Gobert 15 sayı 14 ribaunt 3 blok, Jae Crowder 15 sayı 10 ribauntla takıma katkı verdi.

Düşük yüzdeyle hücum eden Rockets'ta ise James Harden, 32 sayı 6 ribaunt 11 asistle oynadı. Chris Paul 23, Clint Capela 21, Eric Gordon 15 sayı kaydetti.

3. MAÇ UTAH'TA

Bu sonuçla Utah Jazz, seride ev sahibi avantajını eline geçirdi. Serinin üçüncü maçı Türkiye saati ile cumartesi sabaha karşı 5.30'da oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

NBA'de bu gecenin programıysa şöyle: 1.00 Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers (0-1) * 3.30 Boston Celtics-Philadelphia 76'ers. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 07:58

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