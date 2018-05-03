Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı

Geçtiğimiz şubat ayında evinde düşüp kalçasını kıran ve ameliyat sonrası tedavi sürecinde olan Ferdi Merter yoğun bakıma alındı.

Şubat 2018'de evinde düşüp kalçasını kıran ve geçirdiği operasyon sonrası tedavi süreci devam eden oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

FERDİ MERTER KİMDİR?

19 Haziran 1939'da İstanbul'da doğam Ferdi Merter Fosforoğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısıdır. İlk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı ve devam eden yıllarda 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak yer buldu. 1945'te Yeşilçam'da seslendirme sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan almıştır.

1958 yılına kadar İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım ile evlendi.

1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı.

Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

"Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’de oyuncu olan kızı Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne’yi kurdu.

Sinema alanında yönetmenlik ve senaryo yazarlığı çalışmalarında bulunan Ferdi Merter'in beş kitabı yayınlanmıştır.

Ferdi Merter, Yeşilçam'ın karakter oyuncusu Renan Fosforoğlu'nun oğlu, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu'nun ise ağabeyidir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 01:05

www.evrensel.net