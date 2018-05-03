Zamanlama manidar

Adana'dan bir dershane öğrencisi, sürekli değişen sınav sistemini ve Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin sınava denk gelmesine ilişkin yazdı.

Adana’dan bir dershane öğrencisi

Sistem değişikliği yapmak iyi bir şey olabilir, tabii zamanlama doğru ise. 2018 yılı başladığından beri ülkemiz pek çok sorunla karşı karşıyaydı. Ekonomi, eğitim, sağlık, denetim alanlarındaki tüm sorunların bir şekilde çözülmesi gerekiyordu. Ülkemiz için genel gidişat hiç iç açıcı görünmüyordu. Politikacıların halkı mutlu etmek için var olduğuna inanıyorum fakat yapılan sistem değişikliklerinin zamanı ne kadar doğru, özellikle eğitim ile ilgili alanlarda? Öğrenciler yıla YGS ve LYS’ye hazırlanarak başladı. Bir ay sonra YKS geldi, sınav soru sayıları ve süresi değişti. Sınav günü 23-24 Haziran olarak belirlendi. Bir ay sonra yine bir değişikliğe gidilerek sınav günü ve içerik değişti. Öğrenciler sistem değişikliğinin getirdiği kafa karışıklığı ile boğuşurken sınav gününde seçim yapılacağı duyurularak sınav tarihinde tekrar değişikliğe gidildi.

Değişiklikler yerinde ve zamanında yapıldığında iyidir. Bu süreç boyunca öğrencilerin ne kadar düşünüldüğü tartışmaya açık bir konu bence.

www.evrensel.net