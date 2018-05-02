Adana Tiyatro Festivali sona erdi

Adana ve İstanbul’da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 20’nci yaşını geride bıraktı.

20. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 30 Nisan Pazartesi akşamı Slovenya Ulusal Tiyatrosu Nova Gorica’nın sahnelediği Peter Kuster oyunuyla sona erdi. Festival bu yıl yurt dışından 6 tiyatro topluluğu ile yurt içinden 4 devlet, 4 belediye ve 15 özel tiyatro topluluğunun toplam 30 farklı oyununa ev sahipliği yaptı. Bir ay boyunca ödüllü oyunları ve atölye çalışmalarını tiyatroseverlerle buluşturan festival, bu yıl İspanya, Litvanya, Almanya, Küba ve Slovenya’dan tiyatro topluluklarını ağırladı.

Her yıl birbirinden farklı tiyatro oyunlarını ve atölye çalışmalarını Adana ve İstanbul’da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 20’nci yaşını geride bıraktı. Yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlayan Adana Tiyatro Festivali, 42 farklı ülkeden 110 yabancı tiyatro ve 265 yerli tiyatro topluluğuna ev sahipliği yaptı. Sadece Adanalılar tarafından değil, Türkiye’deki sanatseverler tarafından takip edilen festival, 1 milyona yakın seyirciye ulaştı. Bu süreçte, Türkiye’den özel tiyatrolar ve devlet tiyatrolarının da sahnelediği oyunlar dahil toplam 381 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 18:46

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