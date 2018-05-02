CHP’den Basın Özgürlüğü Günü açıklaması: Söz edemiyoruz

CHP Medya Komisyonu üyesi Atila Sertel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve CHP Medya Komisyonu üyesi Atila Sertel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Son 16 yılda Türkiye’de basınının Cumhuriyet öncesi dönemi hiç aratmayacak baskılara maruz kaldığını hatırlatan Sertel, Türkiye’de basın özgürlüğünden söz edilemeyeceğini ancak iktidar borazanlığı yapan, tek tip manşetlerle çıkan yandaş basının varlığından ve artan sayısından rahatlıkla söz edilebileceğini söyledi.

Sertel, “150’ye yakın gazeteci cezaevinde. Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü’nün açıklamasına göre; Türkiye profesyonel gazeteciler için ‘en büyük hapishane’. Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 155’nci sıradayız. Özgürüz demekle özgür olunmuyor maalesef. Bu utanç bizim mi yoksa son 16 yıldır baskıyla, cezalandırmayla basın ve ifade özgürlüğüne müdahale ederek basını kontrol altına almaya çalışanların mı? Bu utanç tamamen iktidara aittir” diye konuştu.

Basın ve ifade özgürlüğünün yanında demokratik anlamda da Türkiye’nin ciddi bir gerileme dönemine girdiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alanların bu kötü gidişata “artık dur” diyeceğini söyledi. Sertel, açıklamasında “Bugün gelinen nokta; ‘hangi manşeti atalım’, ‘hangi gazetecileri ekrana çıkaralım’, ‘ne yazalım, ne soralım’dan ibarettir. ‘Basını özgür olmayan ancak yandaş olan ülke’ olarak tüm özgür ülkelerin Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 17:27

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