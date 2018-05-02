Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Lideri Moon Jae-in, heyetler arası görüşmeler sonrası ikili anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Devlet Başkanı Moon Jae-in ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak" dedi.

Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

İki ülke arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" olmak üzere 4 anlaşma imzalandı.

ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu, Suriye'deki sorunun kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklamaya göre, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı. (Seul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 11:09

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