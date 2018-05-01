Uçan Süpürge'nin Genç Cadı Ödülü Öykü Karayel'e

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Genç Cadı Ödülü'nün sahibi Öykü Karayel oldu.

Kadının emeğinin gelecek kuşaklarda daha da görünür olması, gençlerin sinema sektöründe yaptığı başarılı çalışmaları teşvik etmek amacıyla her sene düzenlenen Genç Cadı Ödülü'nün bu yılki sahibi Öykü Karayel oldu.

Karayel, Pelin Esmer’in kaleme aldığı “İşe Yarar Bir Şey”, Gözde Kural’ın ilk uzun metraj filmi olan “Toz” ve Zeki Demirkubuz’un “Bulantı” filmindeki başarılı performansları sonucu Genç Cadı Ödülü'ne layık görüldü.

1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği “Güzel Şeyler Bizim Tarafta” oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayan Öykü Karayel, Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödül aldı.

Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa “Kuzey Güney” dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen “Katil Joe” oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında “Kara Para Aşk”, ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.

Zeki Demirkubuz imzalı “Bulantı”, sonrasında savaşın insanların kaderleri üzerindeki etkilerini anlatan “Toz”, Pelin Esmer’in son filmi “İşe Yarar Bir Şey” ile beyaz perdede adından söz ettiren Karayel, en son Show TV’de yayınlanan “Kalp Atışı”nda genç beyin cerrahı Eylül karakterini canlandırdı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 17:17

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