İstanbul'un 5 ilçesinde 20 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde 2-3 Mayıs tarihlerinde 20 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İstanbul’un 5 işçesinde yaklaşık 20 saatlik su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarafından yapılan açıklamaya göre Fatih, Esenler, Güngören, Eyüpsultan ve Bayrampaşa ilçelerinde 2 Mayıs Çarşamba günü 20 saat süreyle su verilemeyecek.

Açıklamada, “Münzevi Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme ve Fatih Yenikapı Mahallesi’nde yapılacak olan bağlantı çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

Kesinti yaşanacak yerler şöyle:

Fatih: Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek Mahalleleri.

Esenler: Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim Mahalleleri.

Güngören: Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi Mahalleleri.

Eyüpsultan: Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular Mahalleleri.

Bayrampaşa: Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe Mahalleleri (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 23:26

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