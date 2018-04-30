Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver oldu

Mustafa Demir'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediye Başkanlığı görevine Hasan Suver seçildi.

Mustafa Demir'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediyesi'nde yapılan seçimde yeni başkan Hasan Suver oldu.

Fatih Belediye Meclis üyeleri, yeni başkanı seçmek için Meclis Salonu'nda olağanüstü toplandı. 25'i AKP'li 12'si CHP'li olmak üzere 37 üyesi bulunan Belediyede CHP aday göstermedi ve meclis üyeleri seçim toplantısına katılmadı. AKP'li üyeler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Hasan Suver'i aday gösterdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre seçimin ilk iki turunda 25 meclis üyesinin oyunu alan Suver, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu bulamadığı için üçüncü tur seçim gerçekleştirildi.

Üçüncü turda Suver, yine 25 meclis üyesinin oyunu alarak üye tam sayısının salt çoğunluğunu elde ederek Fatih Belediye Başkanlığına seçildi.

Seçim sonucunun açıklanmasından sonra konuşan Suver, "Bundan sonra önümüzde zamanın kısa, işin çok ve yükün ağır olduğu bir süreç var" dedi. Suver, kısa sürede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği yüzde 60 oy seviyesine ulaşacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından başkanlık makamında düzenlenen törenle eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, görevini Suver'e devretti. Devir teslim törenine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda partili katıldı.

HASAN SUVER KİMDİR?

Sürmene'de 1961 yılında doğan Hasan Suver, ilk ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi Samsun'da okudu. Suver, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan Hasan Suver, Fatih'te 1979 yılından beri siyaset yapıyor. AKP Fatih İlçe Teşkilatı ikinci kurucu üyesi olan Suver, 2004'teki yerel seçimlerde Fatih Belediyesi meclis üyesi seçildi.

Aynı tarihten itibaren 3 dönemdir belediye meclis üyesi olarak görev yapan Suver, Belediye Başkan Yardımcılığı ile Belediye Meclis Başkanlığı ve Fatih Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 21:15

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