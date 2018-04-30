İran yeniden müzakereyi reddetti

İran yönetimi, ABD ve İsrail'in 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ele alınması ve değişiklik yapılması talebini geri çevirdi.

İran, ABD Başkanı Trump’ın nükleer anlaşmada değişiklik yapılması talebini reddetti. Anlaşmada değişiklik yapılmasını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçtiğimiz haftaki ABD ziyaretinde desteklediğini açıklamıştı. Macron, Pazar günü de Ruhani’yi arayarak anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Trump ise anlaşmayla ilgili kararını 12 Mayıs’ta açıklayacak.

RUHANİ ‘YENİ YÜKÜMLÜLÜK YOK’ DEDİ

İran yönetimi, ABD ve İsrail’in 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden ele alınması ve değişiklik yapılması talebini geri çevirdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini ve ülkesinin anlaşmada yer alanlar dışında herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini söyledi. Ruhani başta terörle mücadele olmak üzere Ortadoğu’nun güvenlik ve istikrarı ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Anlaşma, İran’ın nükleer programını 2025 yılına kadar nükleer silah geliştiremeyecek ölçüde sınırlandırmasını, karşılığında da İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

Nükleer anlaşma Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından da imzalanmıştı.

MACRON’DAN İRAN’I İKNA GÖRÜŞMELERİ

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi arayarak yeniden müzakere için ikna etmeye çalıştı. Macron, müzakerelerin üç konuyu daha kapsayacağını açıkladı: 2025’te mevcut anlaşmanın süresi dolduğunda ne yapılacağı, İran’ın Ortadoğu’daki çatışmalara dahli ve balistik füze programı. Ancak Macron’un ikna çabaları sonuçsuz kaldı, Ruhani, nükleer anlaşmanın müzakere edilemez olduğunu söyledi.

Fransa, İngiltere ve Almanya İran’ın nükleer anlaşmanın devamından yana olsa da ABD’nin değişiklik taleplerinin de giderilmesini istiyor.

Öte yandan Macron, Rusya Lideri Putin ile de telefonda İran anlaşmasını görüştü. Rusya’den yapılan açıklamaya göre Macron, Putin’e Trump’la yaptığı görüşmenin nükleer anlaşmayla ilgili kısmı hakkında bilgi verdi. Putin ve Macron, anlaşmanın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

Macron-Trump kucaklaşması: Emperyalist romantizm

POMPEO’NUN ORTADOĞU TURUNUN HEDEFİNDE İRAN VARDI

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise düzenledikleri ortak basın toplantısında, radikal İslamcıların ve özellikle de İran’ın atom bombasına sahip olmasının bütün dünyayı tehlikeye atacağını söylemişti. Pompeo Suudi Arabistan temasları sırasında da İran’ın iş birliğine yanaşmadığını ve terör destekçisi olduğunu savunmuştu. İran’ın bütün bölgeyi istikrarsızlığı sürüklemeye çalıştığını belirten Pompeo, İran’ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklediği için de eleştirmişti.

Pompeo’nun Ortadoğu turu dün Ürdün’le devam etti.

HAMANEY ABD’Yİ SUÇLADI

Öte yandan İran’ın dini lideri Hamaney de Başkent Tahran’da konuştu ve ABD’yi İran’a karşı ekonomik savaş yürütmek ve bölge ülkelerini İran aleyhine tahrik etmekle suçladı. Hamaney, “Bugün bizim aleyhimize çalışan savaş karargâhı ABD’nin Hazine Bakanlığıdır. Düşmanlarımızın İran’la mücadele yollarından biri ekonomi, diğeri de anlayışı kıt bazı bölge ülkelerini aleyhimize tahrik etmeleridir” dedi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:56

www.evrensel.net