Levent Tüzel:  Demokrasi ittifakı kurmalıyız

Emek Partisi (EMEP) Urfa İl Örgütü, 'Demokrasi Mücadelesi ve Seçimler' konulu panel düzenledi.

AKP-MHP ittifakının sıkıştığı için baskın seçime gittiğini dile getiren EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, “Ancak bütün bu korkutmaya, eşitsizliğe rağmen biz demokrasi ittifakı kurmalıyız” dedi.

Emek Partisi (EMEP) Urfa İl Örgütü, “Demokrasi Mücadelesi ve Seçimler” konulu panel düzenledi. Panele, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Hak ve Adalet Platformundan Prof. Dr. Cihangir İslam konuşmacı olarak katıldı. Panel Urfa Barosunun Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

BASKILAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

Panelde ilk olarak konuşan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, OHAL sürecinde KHK’lerin mağdur ettiklerine ve hak ihlallerine dikkat çekti. Türkiye’nin geçmişten bugüne kadar içinde bulunduğu durumunu anlatan Toğrul, Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesinden sonra barış sürecinin bitirildiğini söyledi. Yaşanan bu süreçten sonra baskıların artarak devam ettiğini belirten Toğrul, bir çok yerde katliamların olduğunu söyledi. Erken seçime dair konuşan Toğrul, emekten barıştan ve demokrasiden yana olan güçlerle birlikte seçimlere gidilmesine inandığını vurguladı.

Toğrul’dan sonra söz alan Hak ve Adalet Platformundan Prof. Dr. Cihangir İslam da aslında hekim olduğunu; ancak barış bildirisine imza attığı için KHK ile işinden atıldığını söyleyerek, şunları söyledi: “Bu KHK’lerle 200 bin kişi işini kaybetti. Bunların 120 bini kamudan dolaylı olarak özel sektörden de 200 bin kişi işinden oldu. 55 bin kişi hapishanelere dolduruldu. 250 bin kişilik hapishane yapılıyor. 70 bin öğrenci cezaevlerinde, 17 bin kadın cezaevlerinde, 10 milletvekili sayısı var. 100’ün üzerinde gazeteci cezaevinde. 700’ün üzerinde bebek ve çocuk var.”

‘ZAMAN OYLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI’

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel de, zamanın oylara sahip çıkma zamanı olduğunu ifade ederek, “Bir ittifak yasası çıkardılar. Sadece partilerin yan yana gelmesinden öte bir takım düzenlemeler de getirdiler. Amaçları, 24 Haziran’da istedikleri gibi sandıktan çıkmak” dedi.

SIKIŞMIŞLIK SEÇİME GÖTÜRÜYOR

Önümüzdeki süreçte de muhalif, diri ve hayatta kalan unsurların sindirileceğini söyleyen Tüzel, “Bir tarafta devlet olanaklarıyla, ülkeyi ezerek iktidar olmayı hedefleyen AKP Bahçeli ortaklığı, bir tarafta ise ‘Bu iş böyle sürmez’ diyen, her şeye rağmen demokrasi arayışını sürdüren güçler var. AKP çok seçim meçim meraklısı değil. Çünkü ekonomideki kriz sinyalleri, dövizin alıp başını gitmesi, işsizliğin milyon rakamlara varması bunun nedenleri arasında. Böyle götüremediği için seçim nefesi alarak biraz bu sandıkların yaratacağı hava içerisinde, zaman kazanmak istiyor; ama arkasından getirebileceği hiçbir şey yok. Öbür tarafta Suriye’de batağa girmiş durumda. Avrupa Birliği (AB) ile tam bir savaş halinde. Bu aslında sıkışmışlık. Ancak bütün bu korkutmaya eşitsizliğe rağmen biz demokrasi ittifakı kurmalıyız.” (URFA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:36

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